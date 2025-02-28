İrem Derici'den genç oyuncuya olay sözler: Kız bu niye bana dönmüş, kendine gel kız''

'Stranger Things' ve 'Enola Holmes' gibi yapımlarla tanınan Millie Bobby Brown'ı eleştiren ünlüler arasında İrem Derici de kendine has üslubuyla katıldı.

Netflix'te yayına girecek yeni dizisi 'The Electric State'in galasına katılan 'Stranger Things' ve 'Enola Holmes' gibi yapımlarla tanınan Millie Bobby Brown yine giyim tarzı ile eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hayranlarının "yaşından büyük giyiniyor" dediği Brown'ın gala tarzını eleştirenler arasında Türkiye'den de bir isim vardı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, kendine has üslubuyla genç oyuncuyu hedef alırken, "Kız bu 21 yaşında niye bana dönmüş kendine gel kız" ifadelerini kullandı.