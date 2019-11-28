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  3. 28 Kasım 2019 09:59

İsmail Hacıoğlu, performansıyla tam not aldı

Çocuk dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu, izleyciden tam not aldı. Hacıoğlu'nun oyunculuğuna hayran kalan sosyal medya kullanıcıları övgü yağdırdı.

İsmail Hacıoğlu, performansıyla tam not aldı
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, performansıyla Twitter'da gündem oldu. Dizinin salı günü yayınlanan bölümünde aşık olduğu kadınla yüzleşen ve gözyaşlarına boğulan Hacıoğlu, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI
2017 yılında Ayla filminde başarılı oyunculuğu ile göz dolduran İsmail Hacıoğlu, son olarak 'Çocuk' dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Reytinglerde oldukça başarılı sonuç elde eden dizide Hacıoğlu'na Nazan Kesal,Ceyda Ateş, Merve Çağıran, Serhat Teoman, Kenan Acar eşlik ediyor.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU
Dizide Hasan karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu, aşık olduğu kadınla yüzleştiği sahnede herkesi derinden etkiledi. Başarılı oyuncuya Twitter üzerinden övgü yağdı. Başarılı oyuncuya Twitter üzerinden övgü yağdı

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ismail hacıoğlu , sosyal medya , çocuk dizisi
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