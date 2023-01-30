Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç anlar

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine heyecanlı anlara sahne oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Mert Ali Tahtalı isimli yarışmacı sorulara verdiği doğru yanıtlar sayesinde 1 milyon liralık soruya oldukça yaklaştı.

Mert Ali Tahtalı isimli yarışmacı hedefinin 200 bin liralık soru olduğunu ifade etti. Sorulara doğru yanıtlar vererek hedefine ulaşan yarışmacı verdiği kararla herkesi şaşırttı.

Yarışmasının karşısına son olarak, 'Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?' sorusu çıktı. Uzun uzun düşünen ve "Çok güzel soru" diyen Tahtalı bir anda yarışmadan çekilmeye karar verdi.

"MİLYONLUK SORUYU AÇTIRACAKSIN"

"Birazcık hatırlasam gideceğim sonrası milyonluk soru" diyen yarışmacıya İmirzalıoğlu ise "400 bin liralık soru, doğru cevabı verdin mi final sorusu, milyonluk soruyu açtıracaksın. Hepimizi çok heyecanlandıracaksın" dedi.

Yarışmacı bir süre düşündükten sonra yarışmadan çekilmek istediğini dile getirdi.

Yarışmadan çekilen yarışmacı, 'A- Mehmed' şıkkını seçti. Doğru cevabı bilmesine rağmen yarışmadan çekilen yarışmacı, çekildikten sonra üzüntü yaşadı.