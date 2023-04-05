  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinde skandal hata!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinde skandal hata!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinde skandal hata!
Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Show Tv'nin reyting rekortmeni yeni dizisi Aile'de skandal bir hataya imza atıldı.

Show TV'nin fenomen dizisi Aile'nin son bölümü yine büyük bir ilgi ile izlendi. Ay Yapım imzalı dizi dün akşam beşinci yeni bölümüyle ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizide yapılan çekim hatası izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Eko'nun vurulmasının ardından intikam için harekete geçen Aslan'ın, evden çıkmadan önce annesi ile konuşurken başka bir gözlük taktığı ancak sahnenin devamında, 4 dakika sonra helikopterden inerken başka bir gözlük taktığı görüldü.

Aile dizisindeki bu devamlılık hatası seyircisinin dikkatinden kaçmadı ve sosyal medyanın diline düştü.

 

REYTİNG LİSTESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Temponun hiç düşmediği yeni bölüm gece boyunca övgü dolu yorumlar alırken, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Her bölümü soluksuz izlenen ‘Aile’nin dün akşam yayınlanan bölümü, AB’de 9.16 izlenme oranı (rating) 24.88 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 9.91 izlenme oranı (rating) 21.39 izlenme payı (share), Total’de ise 5.53 izlenme oranı (rating) 14.36 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride birinci oldu.

Milyonları ekran başına kilitleyen dizi reytinglerde elde ettiği başarının yanı sıra sosyal medyaya da damgasını vurdu. #Aile etiketi Twitter Türkiye’de 9 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

Etiketler aile aile dizisi hata
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafikte uzun namlulu trafik canavarı dehşet saçtı
CHP’li tespit edilen yabancı seçmen sayısını açıkladı
İslam Memiş gram altın için hedef fiyat verdi: ''Yeni normal olacak''
Polonya'dan 44 yıllık minibüsüyle geldi, depremzede çocukları sevindirdi
TOGG'un MTV'si hesaplandı
İstanbul'daki bu kiralık ev ilanı ''pes'' dedirtti
''Çat kapı haciz'' işlemleri tarih oldu!
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak İnce yorumu: Teklif yapıldı ama...
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimleri belli oldu
Dolar, Euro ve altın rekor üstüne rekor kırdı