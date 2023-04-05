Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisinde skandal hata!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Show Tv'nin reyting rekortmeni yeni dizisi Aile'de skandal bir hataya imza atıldı.

Show TV'nin fenomen dizisi Aile'nin son bölümü yine büyük bir ilgi ile izlendi. Ay Yapım imzalı dizi dün akşam beşinci yeni bölümüyle ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizide yapılan çekim hatası izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Eko'nun vurulmasının ardından intikam için harekete geçen Aslan'ın, evden çıkmadan önce annesi ile konuşurken başka bir gözlük taktığı ancak sahnenin devamında, 4 dakika sonra helikopterden inerken başka bir gözlük taktığı görüldü.

Aile dizisindeki bu devamlılık hatası seyircisinin dikkatinden kaçmadı ve sosyal medyanın diline düştü.

REYTİNG LİSTESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Temponun hiç düşmediği yeni bölüm gece boyunca övgü dolu yorumlar alırken, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Her bölümü soluksuz izlenen ‘Aile’nin dün akşam yayınlanan bölümü, AB’de 9.16 izlenme oranı (rating) 24.88 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 9.91 izlenme oranı (rating) 21.39 izlenme payı (share), Total’de ise 5.53 izlenme oranı (rating) 14.36 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride birinci oldu.

Milyonları ekran başına kilitleyen dizi reytinglerde elde ettiği başarının yanı sıra sosyal medyaya da damgasını vurdu. #Aile etiketi Twitter Türkiye’de 9 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.