Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla dizinin senaryosunu ifşa etti.
Kızılcık Şerbeti son bölümüyle gündem olurken dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, sosyal medyadan elinde senaryoyla paylaşım yaptı.
Civelek, Instagram hesabında "Hayatta kaldık ve geri döndük" notuyla bir gönderi paylaşarak 85. bölümün senaryosundan bir kısmı ifşa etti.
Paylaşılan senaryoda, Firaz'ın Nursema'ya aşkını itiraf ettiği ve Nursema'yı öptüğü sahneler yer alıyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol