Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Gönül Dağı dizisinde

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit karakteriyle hafızalara kazınan Özcan Varaylı, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birçok projede yer alan ve Kurtlar Vadisi'ndeki Cerrahpaşalı Halit rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Özcan Varaylı'nın yeni adresi belli oldu. Usta oyuncu, 100. bölümü geride bırakan iddialı dizi Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu.

112. BÖLÜMDE DAHİL OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak "Zübeyde" filminde Paşa rolüyle sinema perdesinde seyirci karşısına çıkan Özcan Varaylı Gönül Dağı'nda Rüstem rolüne hayat verecek. Başarılı oyuncu, güçlü kadrosu ve samimi senaryosuyla beğeni toplayan dizinin 112. bölümde kadroda yerini alacak. Rüstem'in dizinin Fazıl'ıyla (Eren Can Vurucu) bağlantılı bir karakter olacağı öğrenildi.