  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un dudak dudağa pozu olay oldu

Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un dudak dudağa pozu olay oldu

Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un dudak dudağa pozu olay oldu
Güncelleme:

Şarkıcı Mabel Matiz ile yakın arkadaşı Gaye Su Akyol'un dudak dudağa öpüştüğü anlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Şarkıcı Mabel Matiz, 1 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Matiz'i dinlemeye gelenler arasında yakın arkadaşı Gaye Su Akyol da vardı. Konser sonrası bir araya gelen ikili, dudak dudağa poz verdi. 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mabel Matiz'in hayranları tarafından yayınlanan görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videoyu paylaşan Mabel Matiz'in hayranı, gelen eleştirilerin ardından şarkıcı Gaye Su Akyol ile Matiz'in dostluklarının 2003 yılına dayandığını ve ikilinin çok yakın arkadaş oldukları söyledi.

Öte yandan Gaye Su Akyol'un uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.

İki başarılı şarkıcının öpüşme videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlayınca yorumlar da beraberinde geldi. Bir kısım görüntülerde bir sıkıntı görmediklerini söylerken bir kısım da iki arkadaşın öpüşme görüntüsüne tepki gösterdi.

 

Etiketler mabel matiz gaye su akyol öpüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: ''Ciddi bir travma oldu''
Zamsız kalan EYT'liler için yeni teklif!
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor
İşte haftanın ve Haziran'ın en çok kazandıran yatırım aracı
Denizde can pazarı! 1 saat boyunca dalgalarla savaştılar
Valilik'ten İstanbul'da ekmeğe zam yalanlaması!
''Müjde'' diyenlere inanmayın! Emekliyi yaktılar!
Depremin vurduğu ilimizdeki camdaki not kahretti
Bugün kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji il il uyardı
Sezen Aksu''nun ''kabusu'' kamerada! İşte o takıntılı hayran