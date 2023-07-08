Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un dudak dudağa pozu olay oldu

Şarkıcı Mabel Matiz ile yakın arkadaşı Gaye Su Akyol'un dudak dudağa öpüştüğü anlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Şarkıcı Mabel Matiz, 1 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Matiz'i dinlemeye gelenler arasında yakın arkadaşı Gaye Su Akyol da vardı. Konser sonrası bir araya gelen ikili, dudak dudağa poz verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mabel Matiz'in hayranları tarafından yayınlanan görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videoyu paylaşan Mabel Matiz'in hayranı, gelen eleştirilerin ardından şarkıcı Gaye Su Akyol ile Matiz'in dostluklarının 2003 yılına dayandığını ve ikilinin çok yakın arkadaş oldukları söyledi.

Öte yandan Gaye Su Akyol'un uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.

İki başarılı şarkıcının öpüşme videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlayınca yorumlar da beraberinde geldi. Bir kısım görüntülerde bir sıkıntı görmediklerini söylerken bir kısım da iki arkadaşın öpüşme görüntüsüne tepki gösterdi.