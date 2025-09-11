Manifest'ten yeni açıklama var: ''Daha coşkulu şekilde buluşacağız!''

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Haklarında teşhircilikten soruşturma açılan, konser görüntülerine erişim engeli getirilen Manifest'in kurucusu Tolga Akış günlerdir süren sessizliğini bozdu.

2025 yılına damgasını vuran Manifest grubu İstanbul Küçükçiftlik Park'ta 6 Eylül’de 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini vermiş ancak Manifest grubunu oluşturan genç kızlar hakkında sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı.

Grup üyeleri, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Konser görüntülerine ise “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla turnenin iptal edildiğini duyurdu. Manifest’in bağlı bulunduğu Hypers’ın kurucusu Tolga Akış, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Akış, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde yaşadığımız durumlar herkesin malumu. Hukuk ekibimizle süreci ilk andan bu yana hassasiyetle yönetiyoruz. Maalesef şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok. Manifest’i coşkuyla beklediğinizin farkındayız ama herkes için güvenliği ve bu hassas süreçte oluşabilecek riskleri düşünmek zorundayız. Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

