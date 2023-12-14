MasterChef'te Tahsin'den olay sözler: ''Hasan Sergen'i pataklıyordu, Hasan'ı boğazladım!''

MasterChef All Star'da Tahsin'in bu açıklamaları ortalığı karıştırdı. Tahsin, Hasan'ın Sergen'i "pataklamaya" kalkıştığını, kendisinin de Hasan'ı boğazından tuttuğunu bu sırada Sergen'in de hem kendi hem de Hasan'ın üstüne atladığını söyledi.

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da adım adım finale gidilirken, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde Sergen ve Barbaros arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanırken jüri yarışmacılardan, İsviçre mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi.

Oyun sonunda mavi takım tüm yemeklerde kırmızı takımı yenerek 5-0'lık skorla gecenin galibi oldu. Ancak yarışma programına bu yarışma değil, Tahsin, Hasan ve Sergen arasındaki tartışma damgasını vurdu.

Masterchef All Star'ın dünkü bölümüne "Executive Şef" unvanını taşıyan Soner Kesgin konuk oldu.

Tahsin, bekleme alanında Sergen'in boynunu incittiğini belirterek "Hasan, Sergen'i pataklıyordu. Ben de kurtarayım diye Hasan'ı boğazladım. Sergen de ikimizi görünce üstümüze atladı."

Oyun öncesi Barbaros'la tartışan Sergen, "Sen istesen de istemesen de ben arkadaşlarıma oy atmayacağım. Onlar da bana oy atmayacak. Var mı bir diyeceğin? Ağzı olan konuşur" ifadelerini kullandı. Esra'nın yaratıcılık oyunundaki yemeğini de eleştiren Sergen, "Kadın terbiyeli çorba yapmış, yaratıcılık ya bu. Terbiyeli çorba vardı, başka hiçbir şey yoktu" diye konuştu.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununun galibi bu mavi takım oldu.

Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için mücadele etti. Günün sonunda en başarılı yemeği yaparak haftanın ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Tahsin oldu.

MasterChef'de salı akşamı eleme potasına adını yazdıran isim Esra olmuştu. Dün ise eleme potasına üç oyla giren isim Barbaros oldu.