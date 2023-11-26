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MasterChef'te yine kavga! Bu sefer de 2 erkek yarışmacı birbirine girdi

MasterChef'te yine kavga! Bu sefer de 2 erkek yarışmacı birbirine girdi
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Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da bu sefer de yarışmanın iki iddialı yarışmacısı arasındaki kavga damgasını vurdu.

MasterChef All Star'da heyecan artarak devam ederken eleme gecesine Batuhan ve Barbaros arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.

Batuhan'ın 'Tüm mavi takımı potaya aldım' demesiyle ipler gerildi. Ardından Batuhan Barbaros'a dönüp 'Belki de seni elemek için atmışımdır potaya' demesine Barbaros'un cevabı gecikmedi.

Barbaros'tan da Batuhan'a 'Hadi git kumda oyna' cevabı geldi. Seslerin yükseldiği tartışmaya şefler müdahale etti. Sonrasında Kıvanç ile de tartışan Batuhan'a Kıvanç'ın cevabı ise sert oldu.

Kıvanç'tan Batuhan'a 'Bana bir espriyi iki defa yapma. Orası senin yerin. Herkes haddini bilecek' cevabı geldi.

Etiketler barbaros batuhan git kumda oyna masterchef masterchef all star
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