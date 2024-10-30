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Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia: ''İntihar etti''

Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia: ''İntihar etti''
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Yıllar önce Hayat Devam Ediyor adlı dizideki "çocuk gelin" rolüyle ünlenen, ABD'ye taşınarak kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen bir süre önce de rehin tutulduğunu iddia eden Meltem Miroğlu'nun şimdi de intihar ettiği iddia edildi.

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizi ile şöhreti yakalayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti.

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, uzun süre adından söz ettirmişti. Kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade eden Miraloğlu, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.

 Miraloğlu yaptığı açıklamada "Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi, sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben, bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim" demişti.

"Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" diyen Meltem Miroğlu hakkında Onur Akay'dan yeni iddia geldi.

Onur Akay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Meltem Miraloğlu ikinci kez ABD'de intihar etti. Yoğun bakımda ve sağlığı şu an çok iyi değil.' ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

Etiketler onur akay Meltem Miraloğlu intihar mı etti
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