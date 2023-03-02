Merve Boluğur'un ''deprem'' açıklaması tepki çekti

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ''asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili tepki çeken bir açıklamaya imza attı.

Şubat ayında merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde yıkımlara neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da bir arkadaşı enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Merve Boluğur ise bölgeye giderek depremzedelere yardımcı olmaya çalıştı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Boluğur'un depremle ilgili söyledikleri dikkat çekti.

"DEPREM İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Depremlerin ardından Hatay'a giden Merve Boluğur, "Çok kötü, bu bir felaket. Elimizden geleni ve insanlık görevini yaptım orada. Vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Benim de bir arkadaşım enkaz altındaydı ve maalesef kurtaramadık" dedi.

"OLACAK OLAN OLUYOR, ÖLECEK OLAN ÖLÜYOR"

Fenomen Taha Duymaz'ın 19 yaşında depremde hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Merve Boluğur, "Allah mekanını cennet eylesin. Kaderin önünü geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor. Ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani? Biz insani olarak gerekeni yaptık. İşler durdu kardeş. Ülkede büyük bir deprem olayı söz konusu. İnşallah çalışacağız. Bir tane sinema ve reklam işbirliğim vardı ama şu an hayat durdu. Hayata devam ediyoruz çünkü bize de verilen bir ömür var. Nereye kadar eve kapanarak bunalım yaşayabiliriz?" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur'un sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Boluğur'un sözlerini eleştiren Hopdedik Ayhan, "Boşsun boş... Sussan daha çok saygı görürsün" derken usta oyuncu Bilge Şen de "'Çok üzgünüm' deseydin, hiç konuşmasaydın" yorumunu yaptı. Sosyal medya kullanıcıları da Boluğur'un sözlerini eleştirdi.