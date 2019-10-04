Mucize Doktor'da bir mucize daha!

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 3 Ekim Perşembe akşamı 4. son bölümüyle ekrana geldi. Doktor Ali Vefa, Nazlı'nın kendisine ilgi göstermesinin nedeninin Başhekim Adil olduğunu sanınca herkese küstü. İnsanlara güvenini yitiren Ali Vefa için Nazlı ve diğer hastane personeli bir parti düzenledi. Kendisini iyi hissetmeye başlayan Ali'yi ise Açelya'nın sözleri yıktı. Ali Vefa mekandan koşarak kaçarken, Ferman ve Nazlı ise büyük şok yaşadı.

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor'un 10 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ferman ve Ali Vefa bu defa beyninde tümör olan bir kız çocuğunun hayata tutunmasını sağlamak için uğraşacak. Çocuğun sağlık durumu kötüye giderken, Ali yine sıra dışı bir çözüm bulacak.

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor'un 10 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ferman ve Ali Vefa bu defa beyninde tümör olan bir kız çocuğunun hayata tutunmasını sağlamak için uğraşacak. Çocuğun sağlık durumu kötüye giderken, Ali yine sıra dışı bir çözüm bulacak.

MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?





