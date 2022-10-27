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Müge Anlı canlı yayında küplere bindi: Bana öyle diyecek adamın ben alnını karışlarım

Müge Anlı canlı yayında küplere bindi: Bana öyle diyecek adamın ben alnını karışlarım
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Mustafa ince isimli adamın onlarca kişiyi dolandırma vakası işlendi. İnce, mağdurlardan birini suçlayınca "Utanmasa Müge Anlı ortağım diyecek" denilince Anlı, anında cevap verdi.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Tuba isimli kadını evlilik vaadiyle dolandıran Mustafa İnce işlendi. İnce'nın neredeyse tüm Gaziantep'i dolandırdığı iddia edilmişti. Canlı yayına bağlanan Mustafa İnce kendisinden şikayetçi olan Tuba'ya "Benim ortağım" deyince ortalık karıştı. Müge Anlı'nın sözleri dikkat çekti.

"Cebimde 1 lira olmadığı zamanları bilirim"

Mustafa İnce kendisine suç ortağı arayınca Şevki Hoca "Utanmasa Müge Anlı ortağım" dedi. Bunun üzerine Müge Anlı şu yanıtı verdi: "Alnını karışlarım bana öyle diyecek adamın alnını karışlarım. Daha bugün konuştuk. Neyse paran onu yersin Az varsa az yersin çok varsa çok yersin. Ben cebimde 1 lira olmadığı zamanları da biliyorum. Anlatmıştım çantam çalındı, bütün bir aylığım gitti 40 derece ateşlerle yattım."

"Benim sokağa saçacak param yok"

Anlı sözlerine şöyle devam etti: "Bin lira alacaksam bin lira vergim geçecek. Çok vergi ödemeye meraklı olduğum için değil. Hep vergi listelerindeyim, rekortmen olarak orası ayrı. Benim sokağa saçacak kadar param yok"

Etiketler müge anlı
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