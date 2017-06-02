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  3. 02 Haziran 2017 12:24

Mustafa Ceceli'den ayetli paylaşım

Boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli, hakkındaki yorumlara ayetle cevap verdi.

Mustafa Ceceli'den ayetli paylaşım
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9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan sadece 5 gün sonra Selin İmer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli, yeni sevgilisiyle Miami'den döndükten sonra evleneceğini söyledi.

ELEŞTİRİLERE AYETLİ YANIT

Son dönemlerde magazin basınında manşetleri süsleyen Ceceli, hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından Bakara Suresi'nin bir ayetini paylaşarak yanıt verdi.

Ceceli'nin "Cumanız mübarek olsun" notunu düştüğü paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

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