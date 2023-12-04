  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Nagihan Karadere hakkında kardeşinden şoke eden iddia

Nagihan Karadere hakkında kardeşinden şoke eden iddia

Nagihan Karadere hakkında kardeşinden şoke eden iddia
Güncelleme:

Survivor yarışmasının "unutulmazları" arasında yer alan milli atlet Nagihan Karadere'nin ailesi tarafından evlatlıktan reddedildiği iddia edildi.

Survivor 2016, Survivor 2018, Survivor Exxen Cup ve Survivor 2022 All Star yarışmalarındaki performansıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere yine All Star için yarışacak.

Nagihan Karadere yarışma için hazırlıklarını sürdürürken Karadere'nin kardeşinden şoke eden bir paylaşım geldi. Fehmi Karadere Nagihan Karedere'nin evlatlıktan ret edilmesi için anne ve babasının mahkemeye başvurduğunu iddia etti.

Survivor Nagihan için kardeşi "Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" yorumunda bulunarak şoke etti.

Nagihan Karadere ise bu paylaşımlarla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.

 

Etiketler nagihan karadere evlatlıktan ret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da ilginç olay! Elektrik direğine çıkıp kendini ihbar etti
İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif!
Marmara Denizi'nde kırmızı alarm! Uzman isim uyardı
Marmara depremi sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama
Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Google, Marmara depremini önceden bildi! Telefonlara uyarı bildirimi geldi
Enflasyon sonrası Aralık 2023 kira zam oranı belli oldu