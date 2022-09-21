Nejat İşler'in olaylı gecesi: Kavga etti, uçarak yumruk attı

Son olarak Saygı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit'te bir kavgaya karıştı.

Saygı ve Behzat Ç.'de canlandırdığı Ercüment Çözer karakteriyle de bilinen başarılı oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit'te olaylı bir gece yaşadı.

UÇARAK YUMRUK ATTI

tv100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre, Nejat İşler'in, yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan kişiye sinirlenince kavga çıktı. Ünlü aktör, kız arkadaşını rahatsız eden adama uçarak yumruk attı.

KORUMALAR ARAYA GİRDİ

Daha sonra adamı yere düşürerek yumruklamaya devam eden İşler’i araya giren korumalar durdurdu. Nejat İşler dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti. Ünlü oyuncunun arkadaşlarına “Bir kadına yapılan saygısızlığı asla kaldıramam” dediği öğrenildi.

TV100