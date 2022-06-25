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  3. Nihat Özdemir 22 yaş küçük golf aşkı ile evleniyor!

Nihat Özdemir 22 yaş küçük golf aşkı ile evleniyor!

Nihat Özdemir 22 yaş küçük golf aşkı ile evleniyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden kısa süre önce istifa eden 72 yaşındaki iş insanı Nihat Özdemir, gönlünü golf oynarken tanıştığı 50'li yaşlardaki emlakçı Nursel Çökelek ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un köşe yazısında verdiği bilgilere göre, En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 7'nci sıradan giren ünlü iş insanı Nihat Özdemir, şu sıralar sosyetede adından sıkça söz ettiriyor. 

Ünlü iş insanı Nihat Özdemir, Kemerburgaz'da golf oynarken, gönlünü 50'li yaşlarda olan ve emlak işiyle uğraşan Nursel Çökelek'e kaptırdı.

Fırsat buldukça biraraya gelen ikili aşklarını ölümsüzleştirmek için evlenmeye karar verdiler. Nihat Özdemir'in gönlünü fetheden Nursel Çökelek'i kızı Ebru Özdemir ve oğlu Batuhan Özdemir ile de tanıştırdı. Ünlü iş insanının çocuklarının da bu evliliğe onay verdiği belirtildi.

(Kaynak)

Etiketler Nursel Çökelek nihat özdemir evlilik
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