Oğuzhan Koç'tan ''tanımıyorum'' Dilan Çiçek Deniz'e fotoğraflı yanıt

Oğuzhan Koç ile ilişki yaşadığına dair iddialara "hiç tanımıyorum" diyerek yanıt veren Dilan Çiçek Deniz'in sözlerine, Oğuzhan Koç'un tepkisi bu oldu.

Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ilişkiye başlayan ve sessiz sedasız ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in aşk hayatı gündemde. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından isyan etti.

"Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile" sözleriyle açıklamasına başlayan oyuncu devamında "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.

Dilan Çiçek'in paylaşımı ve kendisini tanımadığını söylemesi Oğuzhan Koç'u rahatsız etti.