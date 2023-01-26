Oğuzhan Uğur özür diledi: ''R R R ra ra ra (işte R böyle yapılır)''

Youtube üzerinden yayınladığı Mevzular Açık Mikrofon programıyla gündemden düşmeyen Oğuzhan Uğur "R R R ra ra ra (işte R böyle yapılır)" diyerek Fatih Terim'den yıllar önce sarfettiği sözler için özür diledi.

YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medyadaki bazı taraftarların gündeme getirdiği video ile ilgili bir açıklama yayımladı. Oğuzhan Uğur, geçmişte Fatih Terim için kullandığı sözler için deneyimli çalıştırıcıdan özür diledi.

İşte Oğuzhan Uğur'un "R R R ra ra ra (işte R böyle yapılır)" başlıklı özür mesajı;

"Her Galatasaraylı gibi elbette ben de Fatih hocaya büyük bir sevgi ve saygı besliyorum. Ancak 6-7 yıl evvel kendisinin bir kebapçı baskını gündem olmuş, birçok GS'lı kendisine küsmüş, sert şekilde onu eleştirmişti. Ben de eleştirilere dahil olup, programımda kendisine laf atmıştım. Futbol dökülürken, neden böyle olaylarla gündem oluyor diye kızmıştım. 6-7 yıl evvel... İzlenmiyorduk tabii o zamanlar, ortam rahattı, geniş geniş konuşmuşum —) Şimdi bazı hesaplar videoyu tekrar gündeme getirmişler, sağlı sollu çakıyorlar. Sülaleden Galatasaraylı biri olarak, Galatasaray düşmanlığı yaptığımı düşünenler bile olmuş. Üzüldüm. Bu cevap elbette öyle düşünenlere değil, Fatih hocama. Sizi seviyorum hocam. Gençliğime veriniz."

İşte Oğuzhan Uğur'un o özür paylaşımı:





OĞUZHAN UĞUR NE DEMİŞTİ?

Oğuzhan Uğur, yıllar önce YouTube'da program yaptığı bir formatta Fatih Terim ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fatih Terim bir yerde mekan basmış. Bastığı mekandan da dayak yiyip geri kaçmış mı? Basın açıklamasında da 'Ben mekan basmak istesem, 4 kişiyle mi basarım?' demiş. Dayak yiyip kaçmış. Ne iş yaptığını anlamadım Fatih Terim'in. Türk futboluna değer katan insan olduğu söyleniyor ama ben Fatih Terim'in futboldan anladığını düşünmüyorum."