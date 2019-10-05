Oktay Kaynarca takipçisine ateş püskürdü: Ruh hastası

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, hayatını kaybeden yakın dostu Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi sonrası çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kaynarca "Ben sigara dumanının altında yana yana en sonunda" notuyla yaptığı paylaşımının altına gelen bir yorumu görünce çileden çıktı.

"RUH HASTASI"

Takipçisinin acısını çabuk unuttuğunu ima eden yorumuna sinirlenen Kaynarca "Sen ve senin gibi hadsiz terbiyesiz boş beleş ve ruh hastası bir kaç kişiye cevaben. Oku dangalak oku ki her haltı kendi bildiğiniz gibi yapmayanları linç etme,saldırma,başkalaştırma kültürünü biz yemedik yemeyiz öğren hatta kafana sok. Orada keyif yapıyorum gibi bilmem nerenle anlayıp,sözüm ona o ufacık zekanla laf soktuğun yer cenazemizin ardından taziye yaptığımız, sakinleşmeye çalıştığımız yer dangalak.. Şimdi sana tavsiyem insanlara o iğrenç enerjinle oturup laf yetiştireceğin yerde git bir iş bul" cevabını verdi.