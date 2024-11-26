Onur Buldu, Güldür Güldür'den neden ayrıldığını açıkladı

Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden Onur Buldu, ayrılık nedenini ilk kez açıkladı.

Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Onur Buldu, uzun bir aradan sonra programa geri döndü. Ceyda Düvenci’ye konuk olan Buldu, ekiple yollarını ayırma kararını ve ayrılık sürecini ilk kez açıkladı.

Buldu, ayrılık kararını "Bazen yeni projelerde zorlanıyorum. Güvenli alan, o kadar konforlu ki. Başka bir dünyayı da deneyimlemek istedim" sözleriyle açıkladı. Ayrılığının ardından ekipten ayrıldığına dair duygu ve düşüncelerini paylaşan Buldu, "Bütün ilişkiler aynı kaldı, bıraktığım gibi devam ediyor" dedi.