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Oyuncu Ayşegül Çınar'ın aracından uyuşturucu çıktı

Aracından uyuşturucu çıkan güzel oyuncu: Eski sevgilim tuzak kurdu

Polis çevirmesine takılan güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan Çınar, eski erkek arkadaşının kendisine tuzak kurduğunu iddia etti.

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, Beylikdüzü'nde arkadaşları ile eğlendikten sonra eve döndüğü sırada yolda polis kontrolüne takıldı. İddiaya göre, Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı.

"HAYATIMDA HİÇ UYUŞTURUCU KULLANMADIM"
Gözaltına alındıktan sonra Etiler karakoluna götürülen genç oyuncu ilk ifadesinde, "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım" dedi.

"KURTULMAYA ÇALIŞTIĞIM ESKİ ERKEK ARKADAŞIM TUZAK KURDU"
Çınar daha sonra gözyaşları içinde, "Bana kurtulmaya çalıştığım, ama beni sürekli tehdit eden eski erkek arkadaşım tuzak kurdu. Arabamın yedek anahtarı kaybolmuştu, onun aldığını tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi.

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?
Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğdu. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Çınar, 'Yasak Elma' dizisinde 'Lila' karakterini canlandırmıştı.

Etiketler ayşegül çınar uyuşturucu
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