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Oyuncu Şükrü Özyıldız hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Şükrü Özyıldız hastaneye kaldırıldı
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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız talihsiz bir kaza geçirdi. 34 yaşındaki oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ekranların yakışıklı oyuncularından Şükrü Özyıldız, meslektaşı Büşra Cebe ile Etiler'de görüntülenmiş ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Snob Magazin'in haberine göre; Şükrü Özyıldız'dan bu kez kötü haber geldi.

Spor yaparken ayağından sakatlanan ünlü oyuncunun, apar topar hastaneye kaldırıldığı ve talihsiz bir kaza geçirdiği belirtildi.

Ünlü oyuncunun yakın çevresi de söz konusu kazayı doğrularken Özyıldız’ın ayağının bandaja alındığını belirttiler.

 

 

 

Etiketler şükrü özyıldız sakatlık hastane
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