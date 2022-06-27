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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın dudak dudağa anlarına ''küçük'' engel

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın dudak dudağa anlarına ''küçük'' engel

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın öpüştükleri anlar sosyal medyaya damga vururken ünlü çiftin çocukları da kadrajda yer aldı.

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Pelin Akil ve Anıl Altan paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Zaman zaman Akil'e ikizleri arasında ayrım yaptığına dair eleştiler gelse de ünlü çift çocuklarını her fırsatta ayırmadığını anlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu arkadaşı Nilay Cafer ile Bodrum'da kısa bir tatil yapan Pelin Akil, önceki gün eşi ve ikiz kızlarıyla bir düğüne katıldı.

Düğünde dudak dudağa poz veren çifte müdahale kızlarından geldi. Babalarının annelerini öpmesine müsaade etmeyen miniklerin babalarının ellerinden çektiği anlar objektiflere yansıdı.

 Akil ve Altan, bu kareleri "Büyük resmi görmek için sola kaydırabilirsiniz" notuyla paylaştı. Ünlü çiftin pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Etiketler pelin akil anıl altan öpüşme
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