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  3. Reha Muhtar babasının görüntülerini paylaşıp isyan etti

Reha Muhtar babasının görüntülerini paylaşıp isyan etti

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Ünlü gazeteci Reha Muhtar, 92 yaşındaki babasının noter tespitiyle ifade verdiği belirterek isyan etti.

Ünlü gazeteci Reha Muhtar, bir süreden bu yana çocukları Mina ve Poyraz Muhtar'ın velayeti dolayısıyla eski eşi Deniz Uğur'la sorun yaşıyor. Muhtar'a yönelik sürekli yeni bir iddia gündeme getiren Muhtar, ünlü habercinin akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürüyor.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA İSYAN ETTİ
Reha Muhtar ise karşı tarafın tek derdinin mal varlığını ele geçirmek ve çocuklarını elinden almak olduğunu söylüyor. Ünlü haberci son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyanda bulundu.

"92 YAŞINDAKİ BABAM İFADE VERDİ"
Muhtar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "92 Yaşındaki babam dün tekerlekli sandalyeyle Devlet Hastanesine gidip oğluna atılan iftiralara karşı noter tespit görüntüsüyle ifade verdi. Oğlumla hayatta biz sadece ikimiz varız. Bir de torunlarımız var dedi. Bugünler de geçecek babacım sen rahat ol."

 

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