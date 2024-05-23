Şarkıcı Hadise sahnede kendinden geçti: Önce halay, sonra dans
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sahne performansları ve cesur tarzıyla magazin gündeminde sıkça yer alan Hadise, Diyarbakır konserinde dansıyla adeta bir şov sergiledi.
Son dönemde tarzıyla magazin gündemini sallayan şarkıcı Hadise, sahnede gösterdiği dans performansıyla da dillerden düşmüyor.
HALAYIYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI
Uzun bir konser maratonuna çıkan ünlü şarkıcı, Geçtiğimiz gün Diyarbakır’da hayranlarının karşısına çıktı. Hadise, Diyarbakır'da halay çekerek herkesi şaşırttı.
SAHNE TARZI BU SEFER FARKLIYDI
Her zaman transparan, dekolteli ve cesur kıyafetler tercih eden Hadise, Diyarbakır'da kırmızı takımıyla sahne aldı.
İLGİNÇ DANSI DAMGA VURDU
Hadise halayın ardından ilginç bir dans gösterisinde bulundu. Ünlü şarkıcının ilginç dansı sosyal medyaya da damga vurdu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol