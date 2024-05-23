Şarkıcı Hadise sahnede kendinden geçti: Önce halay, sonra dans

Sahne performansları ve cesur tarzıyla magazin gündeminde sıkça yer alan Hadise, Diyarbakır konserinde dansıyla adeta bir şov sergiledi.

Son dönemde tarzıyla magazin gündemini sallayan şarkıcı Hadise, sahnede gösterdiği dans performansıyla da dillerden düşmüyor.

HALAYIYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Uzun bir konser maratonuna çıkan ünlü şarkıcı, Geçtiğimiz gün Diyarbakır’da hayranlarının karşısına çıktı. Hadise, Diyarbakır'da halay çekerek herkesi şaşırttı.

SAHNE TARZI BU SEFER FARKLIYDI

Her zaman transparan, dekolteli ve cesur kıyafetler tercih eden Hadise, Diyarbakır'da kırmızı takımıyla sahne aldı.

İLGİNÇ DANSI DAMGA VURDU

Hadise halayın ardından ilginç bir dans gösterisinde bulundu. Ünlü şarkıcının ilginç dansı sosyal medyaya da damga vurdu.