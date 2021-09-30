Selin Ciğerci o program ile anlaştı

Son dönemde Deniz Akkaya'nın hedefinde olan Selin Ciğerci Show TV ile anlaştı. Ciğerci haberi yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Selin Ciğerci, moda programında jüri üyesi olarak yer alacak.

ökhan Çıra ile boşanan iş insanı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ekranlarda olmak için anlaşma yaptı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Bir Başka Güzel adlı moda programıyla anlaşan Ciğerci'nin yaptığı paylaşımla haberi duyurdu.

Selin Ciğerci paylaşımında "ALLAH'ım herkese kalbinin ekmeğini yemeyi nasip etsin etsin ben de dahil! Show TV ailesi ile anlaştığım için çok mutlu ve gururluyum. Yolumuz açık olsun hanımlar sizi seviyorum. Hafta içi her gün 12:30 Show tv ekranların da sizlerleyim. Ay çok mutluyum sonra uzun uzun konuşuruz" dedi.

Selin Ciğerci'nin bu başarısı sonrası Akkaya, çocukların ekran karşısına olduğu saatlerde özel hayatı, FETÖ bağlantıları iddiası ve cinsel kimliği nedeniyle Ciğerci'nin ekranda olmaması gerektiğini savunarak RTÜK ile görüşmeye gittiğini söylemişti.