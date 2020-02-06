Şeyma Subaşı bacak ve göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı katıldığı bir gecede giydiği dekolteli kıyafetiyle tüm dikkatleri üstüne çekti.

Özgür Masur'un ilk imza koleksiyonunun tanıtımına dün akşam adeta ünlü yağdı. Şeyma Subaşı da davete katılanlar arasındaydı.

Özgür Masur imzalı tasarım kıyafetlerle geceye katılan isimlerden en ilgi çekeni ise Şeyma Subaşı’ydı.

Derin bacak ve göğüs dekoltesi tercih eden Subaşı hem şık hem de oldukça seksi bir görünüm elde ederek dikatleri üzerine çekti.

Subaşı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da beğeni topladı.