Şeyma Subaşı çok fena yakalandı

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı'nın Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise attığı tweette Subaşı'nın takipçi satın aldığını iddia etti.

Takipçi sayısıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı için herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcısı tweet atarak Subaşı'ya takip isteği göndermediği halde kabul ettiğini gösteren bir bildirim geldiğini söyledi.

Kısa sürede yayılan bu paylaşım ardından bir kişi daha Subaşı'na istek atmadığı halde kabul edildiği yönünde bildirim aldığını belirtti.

Bazı kullanıcıların benzer mesajlar paylaşmasının ardından Şeyma Subaşı'nın hesabını kilitlediği gözlerden kaçmadı.