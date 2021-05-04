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Şeyma Subaşı ve Chloe Loughnan arasında Mohammed Alsaloussi krizi

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, bir dönem yakın dostu olan Şeyma Subaşı’yı sevgilsii Mısırlı Mohammed Alsaloussi nedeniyle hayatından çıkardı.

Serdar Ortaç'la yaptığı evlilikle tüm Türkiye'nin tanıdığı İrlandalı model Chloe Loughnan'la ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem yakın dost olan Chloe ile Şeyma Subaşı'nın arasına Mısırlı Mohammed Alsaloussi girdiği konuşulmuştu.

İddiaya göre Mısırlı milyarderle ilk önce Chloe Loughnan kısa süreli aşk yaşadı. Hatta o dönem Şeyma Subaşı ve Chloe ile birlikte Miami'de de partilere katılıyordu.

 SUBAŞI'YA TAVIR ALDI

İddiaya göre Chloe Loughnan, yakın dostunun Mohammed Alsaloussi aşk yaşamaya başlaması sonrası Subaşı'ya tavır aldı.

İkilinin, sosyal medyada da birbirlerini takip etmemesi de dostluk mazide kaldı dedirtti.

Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evlilik planları yaparken Chloe de yeni sevgisiyle aşk tatili yapıyor.

Şeyma Subaşı ve Chloe Loughnan, daha önceleri Miami'de partilere gidip beraber vakit geçiriyordu. İkili, şimdilerde ise birbirini tanımıyor.

Etiketler şeyma subaşı Chloe Loughnan Mısırlı Mohammed Alsaloussi Mohammed Alsaloussi
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