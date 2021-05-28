Sıla'dan dikkat çeken hamle: Sinem Kobal'ı sildi

Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla Gençoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı, İlker Kaleli ile aşk yaşayan Burçin Terzioğlu'nun yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi.

2021'in başında Hazer Amani ile tek celsede boşanan Sıla Gençoğlu, 2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığını ilan etti. Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan silerek gündeme geldi.

SİNEM KOBAL'I SİLDİ

Magazin gündemini sallayan bu ilan-ı aşkın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi. İddiaya göre; Sıla, Burçin Terzioğlu ile yakın dost olan Sinem Kobal'la arasına mesafe koydu. Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, Sıla ve Hazer'in evde yapılan ve sınırlı sayıda davetlinin olduğu nikah törenin gidenler arasındaydı.