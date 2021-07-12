Sosyal medya bunu konuşuyor: Adriana Lima ve Megan Fox flörtleşiyor mu?

Güzellikleri ile her daim beğeni toplayan Adriana Lima ve Megan Fox, sosyal medya üzerinden yaptıkları yazışma ile gündeme geldi.

Ünlü model Megan Fox, uğruna 10 yıl evli kaldığı, çocuklarının babası Brian Austin Green’i terk ettiği genç sevgilisi Machine Gun Kelly ile yaşadığı aşkla sık sık gündem oluyor. Biseksüel olduğu da bilinen Fox bu sefer Adriana Lima'ya verdiği yanıtla dikkat çekti.



Adriana Lima kendi fotoğrafı ve Megan Fox'un fotoğrafını yan yana paylaşarak "Eğer filmlerinden birinde dublöre ihtiyacın olursa beni ara. Tek isteğim makyaj sanatçısı Patrick makyajı yapsın" dedi.

Megan Fox bu yoruma öyle bir yanıt verdi ki sosyal medya yıkıldı. Genç sevgilisini hemen unutan Fox ünlü model Adriana Lima'ya şu yanıtı verdi:

Ya bir kız arkadaşa ihtiyacım olursa… Bunun için de sana yazabilir miyim? Patrick hala bir şekilde işin içinde olabilir. Seni Nobu'ya götürdüğümde makyajımızı yapabilir.

Adriana Lima ise bu randevu talebine "Bu akşam Nobu'da görüşürüz" yanıtını verdi.