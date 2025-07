Sosyal medyanın Testo Taylan'ı çocuğa şiddetten ifade verdi

Sosyal medyada "Testo Taylan" takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni T.D., komşusunun 14 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası ifade verdi. Testo Taylan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "beni sürekli taciz ediyorlardı, sabırlı olmalıydım, hiç dışarı çıkmamalıydım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkiinde meydan geldi. Testo Taylan olarak tanınan sosyal medya fenomeni T.D., Körfez ilçesinde bulunan aile evine geldi. Burada komşuları olan 14 yaşındaki bir çocuğun kendisini rahatsız etmesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Çocuğun ailesi T.D. hakkında çocuklarını darbettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne götürülen T.D., ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. T.D.’ın ifadesinde Körfez’de bulunan evlerine geldiğini bu sırada komşularının sürekli rahatsız ettiğini, küfür ve hakaret içeren konuşmalar yaptığını, tartışmada sinirlerine hakim olamadığı söylediği iddia edildi.

‘SABIRLI OLMALIYDIM HİÇ ÇIKMAMALIYDIM’

T.D., sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak açıklama yayınladı. ‘Ayladır devam eden bir işkenceydi, böyle sevgi olmaz sevmeyin abi’ başlığı ile yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Birçok gerçek olmayan bilgi var. Olayı ben anlatayım. Ben şu an İzmit’teyim. Normalde burada oturmuyorum. Burada bir aile evimiz var. Ben arada buraya geldiğimde bu evin konumundan dolayı beni inanılmaz rahatsız ediyorlar. Evimin bahçesine giriyorlar. Gelip zile basmalar, küfretmeler, evimin önüne gelip küfredip kaçmalar, girdiğim andan itibaren nereden haberleri oluyorsa beni sürekli bir taciz etme durumu var. 15 kişilik gençler çocuklar, tek kişi de gelmiyorlar. Bunları defalarca sözlü şekilde uyardım insan gibi. Sabrettim. Bakın eve geliyorum, yorgunum. Yatıyorsun adam evin önüne gelip bağırıyor. Sen dışarı çıkınca da kaçıyor. Ya insana zorla cinnet geçirtip tahrik et, küfür et. Ailevi değerlerine küfür et evinin önüne gelip. Sonra da karşı taraf bir şey yapınca suçlu olsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım.” (DHA)

DHA