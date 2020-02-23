Survivor'da yarışan Emrah'ın oğlundan yürek yakan sözler

TV 8'in en çok izlenen programı Survivor 2020, kıyasıya yarışlarla başladı. Gönüllüler ve Ünlülerin yarıştığı Survivor'da en dikkat çeken isimlerden birisi de şarkıcı Emrah'ın öz oğlu olan Tayfun Erdoğan oldu.

Survivor'ın ilk bölümünden beri yarışlardaki başarısı ve sessiz tavırları ile dikkat çeken Tayfun Erdoğan'ın bu akşam yayınlanacak olan Survivor yeni bölümde babası Emrah hakkında anlatacakları daha şimdiden olay oldu. 29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında yaptığı açıklamalar ile geceye damga vuracak.

Babasını ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüğünü anlatan Tayfun Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından bazıları şöyle:

"Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim."