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Taylor Swift'in yeni albümüyle şimdiden tarihe geçti

Taylor Swift'in yeni albümüyle şimdiden tarihe geçti
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Geçtiğimiz yıl "Yılın Kişisi" seçilen şarkıcı Taylor Swift'in yeni albümü de dinlenme rekoru kırdı. Swift, 31 şarkılık "çifte albümü" ile yine tarihe geçen bir başarı elde etti.

Geçtiğimiz aylarda Grammy Ödülleri'nde 4. kez "Yılın Albümü" ödülünü alarak bunu başaran ilk sanatçı olan ABD'li pop yıldızı Taylor Swift'in "The Tortured Poets Department" adlı 31 şarkılık albümü 19 Nisan'da yayınlandı. Swift'in, şarkı sayısından dolayı "çifte albüm" dediği albüm, çıktığı andan itibaren büyük ilgi görerek birçok rekor kırdı.

Spotify'da bir günde 300 milyon dinlenmeyi aşan ilk albüm olan "The Tortured Poets Department", 24 saatte 313 milyon kez dinlendi.

Albümün ilk teklisi "Fortnight" da, Spotify tarihinde bir günde en çok dinlenen şarkı oldu ve Adele'in "Easy On Me" şarkısıyla elde ettiği rekoru kırdı.

Apple Music de, albümün yayınlandığı ilk günde en çok dinlenen pop albümü rekoru kırdığını açıkladı.

Albüm, Amazon Music platformunda ise 3 günde dünyanın en çok dinlenen albümü olmayı başardığı.

 

Etiketler Taylor Swift yılın kişisi yeni albüm yeni albümü
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