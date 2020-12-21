TikTok Edis ve Aybüke'nin bu paylaşımını yayından kaldırdı!

Aybüke Albere ve Edis gündeme bomba gibi düştü. Karantinada olduğu dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken genç şarkıcı Edis Görgülü, yakın arkadaşı Aybüke Albere ile takipçileri için eğlenceli bir video çekti.

İki ünlü isim TikTok için çektikleri videoda birbirlerinin kalçalarına şaplak attı. Videonun sonunda ise Aybüke'yi kucağına alan Edis, beklenmedik bir hamleyle Albere'ni yere bıraktı.

İkilinin videoları ise kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Çiftin gündem olan kalça videosuna tepki de yağdı ve video TikTok'tan kaldırıldı.

Edis açıklamasında "Toplum kurallarını ihlal etmiş" dedi.

Edis ve Aybüke Albere daha önce de bir işbirliği için yarı çıplak halde poz vermişti. İkilinin yanlış anlaşılan pozu günlerce konuşulmaya devam etmişti.



