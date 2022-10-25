Tuğba Ekinci leopar desenli ip bikinisi ile yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyada müstehcen pozlar vermekten çekinmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Geçtiğimiz günlerde küvet paylaşımıyla dikkat çeken 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu defa ayna karşısında çektiği iddialı video ile gündemde!

Leopar desenli ip bikinisiyle evinden video çeken ünlü isim düzgün fiziği ile dikkat çekti.

MEYDAN OKUDU!

Paylaşımına, "Ben yaz bitti demeden bitemez" notunu düşen Ekinci, videoda 'Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Var mı daha iyisi?' diyerek meydan okudu.