Ünlü aktör evinde ölü bulundu

'The Wire' dizisinde canlandırdığı 'Omar Little' karakteriyle tanınan aktör Michael K. Williams evinde ölü bulundu.

HBO'nun popüler yapımlarından 'The Wire' dizisindeki 'Omar Little' rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Michael Kenneth Williams öldü.

54 yaşındaki ünlü oyuncunun cansız bedenini Brooklyn'deki dairesinin oturma odasında yeğeni buldu.

Polis Michael K. Williams'ın ölümünde aşırı doz uyuşturucu ihtimali üzerinde dururken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.