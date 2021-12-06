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  3. Ünlüler yılbaşında milyonlar kazanacak! Ünlü isimleri dinlemenin bedeli ise 7 asgari ücret!

Ünlüler yılbaşında milyonlar kazanacak! Ünlü isimleri dinlemenin bedeli ise 7 asgari ücret!

Ünlüler yılbaşında milyonlar kazanacak! Ünlü isimleri dinlemenin bedeli ise 7 asgari ücret!

Yeni yılı karşılarken ünlülerin yılbaşı mesaisi başlıyor. Özcan Deniz Kıbrıs’ta 1 milyon liraya sahneye çıkacak, Deniz’i dinlemenin maliyeti ise 2 kişi için 20 bin liraya ulaşıyor.

2022 yılını karşılamamıza az bir süre kaldı. TV programları ve konserler yeni yılı için hazırlanmaya başlandı. Yeni yılı ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda kalacak.

REKOR ÖZCAN DENİZ'DE
Ünlülerin yılbaşı programları fiyatlarıyla dudak uçuklattı. Yeni yılda Özcan Deniz Kıbrıs’ta 1 milyon liraya sahneye çıkacak. 3 günlük konaklamalı programda 2 kişi 20 bin liraya yakın ödeme yapacak.

YILDIZ TİLBE VE HADİSE 900 BİN
Yılbaşında Sakarya’da sevenleriyle buluşacak Yıldız Tilbe 900 bin liraya sahneye çıkacak. Hadise’de aynı ücretten şarkılarını seslendirecek. Mustafa Ceceli 300 bin lira, Ebru Yaşar 300 bin lira, Kıbrıs’ta sahnede olacak Serdar Ortaç 350 bin lira, Şevval Sam 350 bin lira, Konya’da sahne alacak İrem Derici 350 bin lira, Ziynet Sali 400 bin lira, Antalya’da Volkan Konak 700 bin liraya sahneye çıkacak.

EBRU GÜNDEŞ İSE...
Ayrıca Ankara’da sevenleriyle buluşacak Hakan Altun 750 bin lira, yine Kıbrıs’ta olacak şarkıcılardan Ebru Gündeş 900 bin lira ve Aşkın Nur Yengi 400 bin lira ücret alacak.

Etiketler asgari ücret ünlü yılbaşı
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