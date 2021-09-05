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Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğdu

Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğdu

Songül Karlı, kuaförünün ''Sen her halinle güzelsin'' demesi üzerine ise aşka geldi, kuaförünü öpücüklere boğdu.

Songül Karlı değişimiyle ve iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı'nın değişimi son dönemde Seda Sayan, şarkıcı Ceylan gibi isimlerle adeta yarışıyor.

47 yaşındaki Songül Karlı geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü kutladığı bir paylaşımda bulunmuş, uyguladığı filtre ile sosyal medyanın diline düşmüştü.

 

Songül Karlı şimdi ise yine imaj değiştirdi. Sık sık kuaförden paylaşım yapan Karlı saçlarını uzun mu yoksa kısa mı kullanacağı konusunda kararsızlık yaşadı.

Saçlarına kaynak yaptıran Karlı, kuaförünün 'Sen her halinle güzelsin' demesi üzerine aşka geldi. Kuaförünü öpücüklere boğan şarkıcının yine Seda Sayan gibi fazla filtre yapması da gözlerden kaçmadı.

Etiketler songül karlı kuaför imaj
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