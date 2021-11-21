Yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Muğla'da dün gece hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisine alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

Muğla Ortaca'da aniden rahatsızlanan usta sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kontrol amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır’ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

YEĞENİNDEN AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da sanatçının durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Habertürk'ün haberine göre Levent İnanır, felç riski ve yoğun bakım iddialarının gerçek olmadığını belirterek sözlerine şunları ekledi:

"Dayı, sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu."

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

"Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyi, şun an felç durumu yok, takip ediliyor. Beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetim altında tutuluyor"