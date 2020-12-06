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  3. 06 Aralık 2020 22:30

Yonca Evcimik dava açmaya hazırlanıyor

“Ayıp Şeyler” şarkısıyla tepki çeken Yonca Evcimik, sosyal medyada hakaret ve küfür içerikli yazılar yazanlara dava açmaya hazırlanıyor.

Yonca Evcimik dava açmaya hazırlanıyor
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“Ayıp Şeyler” şarkısıyla tepki çeken Yonca Evcimik, sosyal medyada hakaret ve küfür içerikli yazılar yazanlara dava açmaya hazırlanıyor.

Şarkıcı, işlemleri önümüzdeki günlerde avukatı aracılığıyla başlatacak. Tespit edilen kişilere 1 liralık tazminat davası açılacak.

Kişilik haklarını korumak amacıyla bu kararı aldığını belirten Evcimik, kendisine yönelik linç kampanyasına destek veren köşe yazarlarını da şikayet edeceğini söyledi.
 

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