Yonca Evcimik dava açmaya hazırlanıyor

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“Ayıp Şeyler” şarkısıyla tepki çeken Yonca Evcimik, sosyal medyada hakaret ve küfür içerikli yazılar yazanlara dava açmaya hazırlanıyor.
Şarkıcı, işlemleri önümüzdeki günlerde avukatı aracılığıyla başlatacak. Tespit edilen kişilere 1 liralık tazminat davası açılacak.
Kişilik haklarını korumak amacıyla bu kararı aldığını belirten Evcimik, kendisine yönelik linç kampanyasına destek veren köşe yazarlarını da şikayet edeceğini söyledi.
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