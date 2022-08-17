Zeynep Bastık’tan hayranlarına büyük müjde

Zeynep Bastık magazin muhabirlerine Yeni şarkıların yolda olduğunu açıkladı.

Yaz mevsimini konser maratonu ile dolduran Zeynep Bastık, yeni şarkılarının müjdesini verdi. Ünlü şarkıcı, "Yakın zamanda sürpriz şarkılarımız gelecek. Şu anda çok detay veremiyorum ama güzel olacak" açıklamasını yaptı.

Yoğun konser maratonundan fırsat bulan Bastık, "Birkaç günlük boşluğumuz vardı. Biz de işlerimizi halletmek için İstanbul'a geldik. Bir süre daha buralarda olacağım" dedi. Yeni projeleri hakkında açıklamalarda da bulunan Zeynep Bastık, "Yakın zamanda sürpriz şarkılarımız gelecek. Şu anda çok detay veremiyorum ama güzel olacak" şeklinde konuştu.