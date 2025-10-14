  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ziynet Sali de uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi

Ziynet Sali de uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi

Ziynet Sali de uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Güncelleme:

Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim ifade ve uyuşturucu testi vermişti. Ünlü isimlerin tek tek ifade verdiği sırada yurt dışında olan ünlü şarkıcı Ziynet Sali Türkiye'ye dönüp ifade verdiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray ifadelerinin ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Toplam 19 kişinin örneklerinin alındığı bilgisi verilmişti. Listede ismi bulunan ve o gün yurt dışında olan Şarkıcı Ziynet Sali Türkiye'ye döner dönmez ifade vermeye gittiğini duyurdu.

İfade verdiğini kendi hesabından duyuran Sali, şunları söyledi:

"Herkese selamlar, çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür.  Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim.
Sevgi ve iyilikle"

 

text-ad
Etiketler uyuşturucu soruşturması ziynet sali ifade uyuşturucu ifadesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hasan Can Kaya'nın programnda ''kaçakçıyım'' diyen konuğa ''vergi memuru'' sürprizi! Hasan Can Kaya'nın programnda ''kaçakçıyım'' diyen konuğa ''vergi memuru'' sürprizi! Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı tutuklandı! Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı tutuklandı! İflas dalgası büyüyor: Türkiye'nin bir dev firması daha iflas etti! İflas dalgası büyüyor: Türkiye'nin bir dev firması daha iflas etti! Şov böyle bitti: TOGG ile drift yapan trafik magandasını yaptığı paylaşım yaktı! Şov böyle bitti: TOGG ile drift yapan trafik magandasını yaptığı paylaşım yaktı! Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor! Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor! Montella'dan Berke Özer krizi için çok sert açıklama Montella'dan Berke Özer krizi için çok sert açıklama Survivor adasındaki Yasak Aşk iddiasında itiraf gibi açıklama Survivor adasındaki Yasak Aşk iddiasında itiraf gibi açıklama Artık nasıl bir kabahat işlediyse... Eşe görülmemiş özür çiçeği! Artık nasıl bir kabahat işlediyse... Eşe görülmemiş özür çiçeği! Otobüste nefesi kesilen emekli öğretmeni otobüs şoförü kurtardı Otobüste nefesi kesilen emekli öğretmeni otobüs şoförü kurtardı Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın imzaladığı Niyet Belgesi'nin içeriği belli oldu Türkiye, ABD, Mısır ve Katar’ın imzaladığı Niyet Belgesi'nin içeriği belli oldu
Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'ye de, MHP'ye de kötü haber! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'ye de, MHP'ye de kötü haber! İstanbul'da polisten kaçan araç 5 polis aracına çarptı! Polis havaya ateş açtı... İstanbul'da polisten kaçan araç 5 polis aracına çarptı! Polis havaya ateş açtı... Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun'dan acı haber Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun'dan acı haber Cem Yılmaz'dan sivillere de kayyum atanıyor esprisi Cem Yılmaz'dan sivillere de kayyum atanıyor esprisi İstanbul trafiğinin göbeğinde ters yön canavarı kamerada! İstanbul trafiğinin göbeğinde ters yön canavarı kamerada! Sağanak sonrası kaya parçaları düştü; yol çöktü Sağanak sonrası kaya parçaları düştü; yol çöktü Defalarca düzenlenen operasyonlarda yakalanamadı, TikTok'ta canlı yayın açınca yakalandı! Defalarca düzenlenen operasyonlarda yakalanamadı, TikTok'ta canlı yayın açınca yakalandı! Vasiyetini de açıklamıştı... Türk popunun divasından herkesi üzen haber! Vasiyetini de açıklamıştı... Türk popunun divasından herkesi üzen haber! Aile içi tartışma kanlı bitti: Bir baba kızını silahla vurup, intihar etti! Aile içi tartışma kanlı bitti: Bir baba kızını silahla vurup, intihar etti!