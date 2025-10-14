Ziynet Sali de uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi

Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim ifade ve uyuşturucu testi vermişti. Ünlü isimlerin tek tek ifade verdiği sırada yurt dışında olan ünlü şarkıcı Ziynet Sali Türkiye'ye dönüp ifade verdiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray ifadelerinin ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Toplam 19 kişinin örneklerinin alındığı bilgisi verilmişti. Listede ismi bulunan ve o gün yurt dışında olan Şarkıcı Ziynet Sali Türkiye'ye döner dönmez ifade vermeye gittiğini duyurdu.

İfade verdiğini kendi hesabından duyuran Sali, şunları söyledi:

"Herkese selamlar, çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim.

Sevgi ve iyilikle"