Abdulkadir Selvi'den Ertuğrul Özkök'e fırça!

Ertuğrul Özkök'ün, 'Ben yetkiyi Kılıçdaroğlu’ndan değil halktan aldım...' sözleri nedeniyle eleştirdiği Abdulkadir Selvi'den yanıt geldi.

Özkök geçtiğimiz günlerde yayınlanan yazısında “Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir... Orası da pek makbul bir makam değildir. Sen mütevazı bir insansın... Aman dur, o çizgiyi geçme derim...." diyerek seslenmişti.

Abdulkadir Selvi, Ertuğrul Özkök tarafından yazılan yazıya bugünkü köşesinde yanıt verdi. Selvi, Özkök'e, "Peki gazeteci kamu adına sorular sormaz mı, halkın sesi olmaz mı? Gazeteci yetkiyi okurundan almaz mı? Ertuğrul Özkök ne yaptı? Hiç şık olmayan bir yazı yazdı. Ertuğrul Bey, önerilerinize ve tavsiyelerinize her zaman açığım. Ancak üstenci bir dille ayar verilmeye kalkışılmasından hoşlanmam. Lütfen o çizgiyi aşmayın" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Bütçe görüşmeleri sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AK Partililere, “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?” demesi üzerine Selvi, "muhalefette Cumhurbaşkanlığı hesabının karıştığına" dair bir yazı yazmış ve "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olabileceğine dair bir mesaj vermesine rağmen önceliğinin Millet İttifakı ile birlikte hareket etmek olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun önceliğinin yine Abdullah Gül olduğunu" öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu ise Medyascope’de Ruşen Çakır'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Benim adıma Abdulkadir Selvi niye konuşuyor? Hangi gerekçeyle konuşuyor? Yoksa Abdulkadir Selvi’ye birileri yazdırıyor mu? Bu cümle önemli. Birileri onlara belli cümle kalıplarını veriyorlar. ‘Onları köşenizde yazacaksınız’ diyorlar. Onlar da ‘Emredersiniz’ diyorlar, yazıyorlar” diye yanıt vermişti. Özkök de Selvi'nin Kılıçdaroğlu'na yanıtında yer alan, 'yetkiyi halktan aldım' ifadesini eleştirmişti.