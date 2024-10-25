Ahmet Hakan Coşkun bebek katili Öcalan için ''zehir gibidir'' dedi

Türkiye, iktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı, Öcalan'dan bu çağrıya gelen yanıt ve bu tartışmalar sırasında başkent Ankara'daki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla çalkalanırken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun, son yazısında bebek katili Öcalan için sarfettiği cümlelerle dikkatleri üzerine çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

Bahçeli'nin bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerken hemen ardından başkent Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen kanlı terör saldırısı tartışmaları iyice alevlendirmişti.

Kamuoyunda bebek katili Öcalan'a yönelik çağrısı için Bahçeli'ye yoğun eleştiriler yükselirken özellikle iktidara yakın kesimlerden az da olsa destek mesajları da gelmişti.

Bahçeli'ye destek verenler listesine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun da katıldı. Bahçeli'nin tepki çeken Öcalan çıkışı için "Bahçeli yanlış yaptıysa, Kandil'in ağababaları neden rahatsız ve mutsuz" diyen Ahmet Hakan, yazısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın MHP lideri Bahçeli'ye verdiği "Teorik ve pratik güce sahibim" yanıtı için de "Öcalan, teori konusunda gerçekten zehir gibidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

TUSAŞ'a terör saldırısı

Başkent'te Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ Genel Merkezi'ne terör saldırısı gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen saldırıda 4'ü TUSAŞ çalışanı biri ticari taksi sürücüsü olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

Ahmet Hakan kimdir?

Ahmet Hakan Coşkun 11 Ağustos 1967 tarihinde Yozgat'da doğmuştur. Aslen de Yozgat'lıdır. Babası Hamdi Coşkun Silivri Eski Müftülerindendir. Çocukluğu, babasının müftü yani memur olduğu için, memuriyeti sebebiyle Ağrı, Amasya, Çanakkale ve Balıkesir'de geçti. Lisedeyken, Mavera Dergisi'ne abone oldu. Kitaplara, özellikle edebiyata çok meraklıydı. İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Bir süre Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Üniversitedeyken hikayeler yazdı. Bu hikayelerden bir kaçı Yedi İklim Dergisi'nde yayınlandı.

1993-1994 yıllarında muhabir olarak TGRT'de çalıştı. TGRT'de 'Yankı' haber programını yapan ekip içindeydi.

Kanal 7 kurulurken muhabir olarak oraya geçti. Bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1995-2003 arasında Kanal 7 Televizyonu Haber Müdürlüğü'nü ve ana haber spikerliğini yaptı. Kanal 7'de İskele Sancak programını yaptı ve bazı bölümlerini kitap haline getirdi.

2004 yılında Kanal 7'den istifa ederek ayrıldı.

Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.

Sabah gazetesinde de çalışan Ahmet Hakan, şimdi yazılarına Hürriyet gazetesinde devam ediyor.

Ahmet Hakan, 2005'ten bu yana, CNN TÜRK'te "Tarafsız Bölge" adlı tartışma programını sunuyor.