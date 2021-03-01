Bakan Ersoy'un ''gerekçesi'' şaşırttı!

TBMM’de RTÜK’ün televizyon kanallarına verdiği cezaları eleştiren ve sorular yönelten CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan yanıt geldi.

Bakan Ersoy ise yanıtında "Bütün medya hizmet sağlayıcılarının yayınları, hem kamuoyunun hem de yayıncıların menfaat ve değerleri göz önünde bulundurularak tarafsız ve eşit olarak 6112 Sayılı Kanunda yer alan hükümler uyarınca değerlendirilmektedir” dedi.

SUNUCUNUN TEPKİSİNE BAĞLADI

Bakan Ersoy, Habertürk TV’ye verilen son yaptırım kararı hakkında da şaşırtıcı bir gerekçe açıkladı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin açıklamaları nedeniyle Habertürk’e verilen 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para ceza verilmesini eleştiren Çakırözer’e verdiği yazılı yanıtta Ersoy, “Milletvekilinin açıklamalarına diğer konuklara nazaran program sunucusunun ciddi bir şekilde tepki vermediği ve açık bir şekilde itiraz etmediği” gerekçesiyle ceza verildiğini açıkladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Bakanın RTÜK’ün kanallara "tarafsız ve eşit davrandığı" şeklindeki yanıtını ise Çakırözer şu sözlerle değerlendirdi:

“RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın raporu var: Sadece 2020 yılında Halk TV, Tele1, KRT, Fox ve Habertürk’e toplam 54 kez ceza kesilmiş. A Haber, ATV, Kanal7 ve diğerlerinin olduğu kanallara ise sadece 4 kez! Halk TV’ye 5 gün ekran karartma dahil toplam 15 yaptırım. Tele1’e 5 gün ekran karartma dahil toplam 19 yaptırım. KRT’ye 3 idari para cezası, FOX TV’ye 9 idari para cezası ve 3 ana haber bülteni durdurma cezası. Habertürk’e ise bir yılda 7 yaptırım. İktidarı sorgulayan televizyon kanallarına 2020 yılında 10 milyon TL para cezası kesilmiş. İktidar yanlısı kanallara ise yapılan yüzbinlerce şikayete rağmen sadece 400 bin lira. Tam 50 kat fark var! Bu cezaların neresi tarafsız, neresi eşit? Gerçek habercilik yapan kanallar RTÜK Başkanının bizzat talimatlarıyla, en ağır para cezalarıyla karatma cezalarıyla susturulmak isteniyor. Bu kararların hepsi siyasidir, cezalar haksızdır, hukuksuzdur, ölçüsüzdür. Türkiye’de tarafsız ve eşit medyanın önündeki tek engel RTÜK iken çıkıp ‘Biz tarafsız ve eşit davranıyoruz’ denilmesi milletle alay etmekten başka bir şey değildir."