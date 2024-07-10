Buket Aydın'ın saatinin fiyatı sosyal medyayı salladı

TV100 ekranlarında katıldığı programda Şaban Sevinç ile tartışan ve stüdyoyu terk eden Buket Aydın'ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı.

Buket Aydın ile Şaban Sevinç, TV100 ekranlarında yayınlanan "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk oldu.

Programın ilerleyen dakikalarında ikili arasında gerginlik çıktı. Sevinç’in “Kredi kartıyla saat almaya benzemiyor.” demesi üzerine bir anda öfkelenen Buket Aydın, ''Ben kredi kartıyla saat almadım Şaban Bey. Twitter'de sürekli kredi kartı, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana kim yazıyor 50 saattir o mesajları Şaban Sevinç. Kim yönlendiriyor seni. Ben bu yayını terk ediyorum'' diyerek stüdyoyu terk etti.

Buket Aydın'ın 88 bin dolarlık saati gündem oldu

Hararetli tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. Buket Aydın'ın programda taktığı saatin fiyatı ise dikkat çekti. Söz konusu saat adeta servet değerinde çıktı. Patek Philippe Nautilus marka saat 88.453 dolar yani toplam 2.793.246 TL ederinde.

Buket Aydın'dan açıklama geldi

Buket Aydın olaylı programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu akşam yayının başından bu yana bu şahsın saldırılarına maruz kaldım. Onunla aynı fikirde olduğum anlar dahil olmak üzere bana sesini yükseltip küçümser bir tavırla konuştu. Sürekli bana sen diye hitap etti. Defalarca ben size diyorum dememe rağmen bana sen dedi. Anlattıklarımı anlayamıyorsunuz diyerek gerizekalı imasında bulundu. Hepsine sustum. Ama bir ulusal kanalda adeta twitter trolü gibi defalarca öyle olmadığını yalan olduğunu anlattığım bir takım saçmalıklar üzerinden beni susturmaya çalışmasına müsade edemezdim. Kendisi benimle siyasi arenada laf yarıştıramadığı için bel altı vurmaya kalktı. Bir kadın olarak buna sessiz kalmak onurumu ve şerefimi zedeler. Biz siyasi tartışmalara girebiliriz herkes fikrini açıkça söyler; kavga edebiliriz. Ama saygısızlık; bel altı imalar kavgayı kişiselleştirmek bunlar kabul edilemez. Konuyu kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Son olarak bu şahsın özrünü asla kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.