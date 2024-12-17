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  3. Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi

Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi

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Tv100'de canlı olarak yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, Tv100'ün iki yazarı Barış Yarkadaş ile Fuat Uğur arasında gergin anlar yaşandı.

tv100'ün ilgiyle izlenen programı Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan tv100.com Yazarı Barış Yarkadaş ve tv100.com Yazarı Fuat Uğur arasında Devrik Suriye lideri Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın mezarının yakılmasıyla ilgili yaşanan tartışmadan dolayı stüdyoda gergin anlar yaşandı

Yarkadaş konuşmasında, “HTŞ geldi dünya tarihine bir vahşet olarak geçecek bir eyleme imza attı. Suriye’nin eski devlet Başkanı Hafız Esad’ın mezarını yaktılar. Mezar yaktılar” demesi üzerine Fuat Uğur, “Çok iyi yaptılar” dedi.

Bunun üzerine Yarkadaş ve Uğur arasında tansiyon bir anda yükseldi. Uğur, ‘Katilin mezarı yakılır. O kadar iyi yaptılar ki içim soğudu’ demesi üzerine Yarkadaş, “Bir mezarın yakılmasını savunmak sana yakışmıyor’ dedi. Bunun üzerine stüdyoda gergin anlar yaşandı.

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Etiketler tv100 gürkan hacır taksim meydanı fuat uğur barış yarkadaş
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